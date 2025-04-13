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За несколько дней до визита во Львов: принц Гарри заявил, что истощен судебными разбирательствами
Буквально за пару дней до своего не оглашенного визита в Украину герцог Сассекская посетил родную Великобританию, где снова пытался доказать в суде свое право на полицейскую охрану, финансируемую налогоплательщиками.
Такой охраны принца Гарри и его семью лишили в 2020 году, когда они с Меган приняли решение уехать из Британии и сложить с себя обязанности работающих членов королевской семьи.
После двух дней слушаний в Высоком суде, принц Гарри заявил, что его «худшие опасения» по поводу лишения его защиты со стороны полиции подтвердились доказательствами, полученными в частном порядке во время его судебного разбирательства против Министерства внутренних дел.
В комментарии The Telegraph герцог Сассекский заявил, что он «истощен» и «подавлен» судебной тяжбой.
Напомним, в 2020 году принц Гарри и его жена Меган сложили с себя полномочия старших королевских особ и с тех пор герцог оспаривает отклонение его иска в Высоком суде против Министерства внутренних дел в связи с решением Исполнительного комитета по защите королевских особ и общественных деятелей (Ravec) о том, что он должен получать иную степень защиты во время пребывания в Великобритании.
В этом году часть слушаний проводилась в закрытом режиме, чтобы суд мог заслушать конфиденциальные доказательства.
Как пишет Hello! принц Гарри предположил, что это решение было попыткой помешать ему и его жене прекратить работу в качестве членов королевской семьи и переехать за границу, однако источники в Букингемском дворце категорически это отрицают.
Напомним, 10 апреля стало известно, что Гарри посетил украинский Львов с неоглашенным визитом, где встретился с жертвами войны, развязанной Россией в Украине и посетил Superhumans Center.