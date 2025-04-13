За несколько дней до визита во Львов: принц Гарри заявил, что истощен судебными разбирательствами

Принц Гарри / © Associated Press

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Такой охраны принца Гарри и его семью лишили в 2020 году, когда они с Меган приняли решение уехать из Британии и сложить с себя обязанности работающих членов королевской семьи.

После двух дней слушаний в Высоком суде, принц Гарри заявил, что его «худшие опасения» по поводу лишения его защиты со стороны полиции подтвердились доказательствами, полученными в частном порядке во время его судебного разбирательства против Министерства внутренних дел.

Принц Гарри в Лондоне / © Associated Press

В комментарии The Telegraph герцог Сассекский заявил, что он «истощен» и «подавлен» судебной тяжбой.

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Напомним, в 2020 году принц Гарри и его жена Меган сложили с себя полномочия старших королевских особ и с тех пор герцог оспаривает отклонение его иска в Высоком суде против Министерства внутренних дел в связи с решением Исполнительного комитета по защите королевских особ и общественных деятелей (Ravec) о том, что он должен получать иную степень защиты во время пребывания в Великобритании.

В этом году часть слушаний проводилась в закрытом режиме, чтобы суд мог заслушать конфиденциальные доказательства.

Гарри и Меган / © Getty Images

Как пишет Hello! принц Гарри предположил, что это решение было попыткой помешать ему и его жене прекратить работу в качестве членов королевской семьи и переехать за границу, однако источники в Букингемском дворце категорически это отрицают.

Напомним, 10 апреля стало известно, что Гарри посетил украинский Львов с неоглашенным визитом, где встретился с жертвами войны, развязанной Россией в Украине и посетил Superhumans Center.

Принц Гарри во Львове