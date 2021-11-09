За ней непростое решение: станет ли леди Луиза Виндзор принцессой

Вчера дочь графа и графини Уэссекских – леди Луиза Виндзор – отпраздновала 18-летие.

Леди Луиза теперь совершеннолетняя и должна принять важное для себя решение. Она обдумывает, примет ли она официальный титул принцессы и примкнет ли к тем членам королевской семьи, которые уже имеют множество официальных обязанностей.

Леди Луиза Виндзор с родителями и братом / Associated Press

Согласно Патентному письму 1917 года , все дети наследников монарха мужского пола - в данном случае отца леди Луизы, принца Эдварда - имеют княжеский статус и могут использовать обозначение Его или Ее Королевское Высочество. Это правило объясняет, почему кузены леди Луизы принцесса Беатрис и принцесса Евгения получили титулы принцесс в соответствии с желанием их отца, принца Эндрю. С другой стороны, это также объясняет, почему дети принцессы Анны - Зара Тиндалл и Питер Филлипс, не имели права на эти титулы, пишет People.

Леди Луиза Виндзор с родителями Софи и Эдвардом / Getty Images

В случае с леди Луизой ее отец принц Эдвард и мать графиня Софи решили позволить своим детям (у Луизы есть 13-летний брат Джеймс, виконт Северн) сделать самостоятельно выбор, но только когда им выполнится 18 лет. И теперь, когда ей исполнилось 18, Луиза может принять официальный титул Ее Королевского Высочества принцессы Луизы Уэссекской, что предполагает более формальную ответственность, включая королевские обязанности и покровительства. Решится ли Луиза на этот шаг, как думаете?

Леди Луиза Виндзор / Getty Images

В списке претендентом на трон леди Луиза занимается шестнадцатое место.

Читайте также:

Именинница леди Луиза Виндзор (6 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку