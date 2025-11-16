- Дата публикации
За ней охотились папарацци: как выглядела Кейт Миддлтон до свадьбы с принцем Уильямом
Это фото было сделано фотографами на улицах Лондона 18 лет назад.
На снимке, датированном 9 января 2007 года, в свой 25-й день рождения, Кейт Миддлтон запечатлена покидающей свой дом в Лондоне.
Она была одета в короткое платье, черный жакет, плотные черные колготы и замшевые сапоги на каблуках. Волосы Кейт были распущены, на ее глазах была черная любимая на тот период времени подводка, в ушах серьги. Через плечо у Кейт висела кожаная сумка, а в руках были ключи от автомобиля.
Это фото папарацци сделали за три года до объявления о помолвке Кейт и принца Уильяма, которая состоялась как раз в этот день, 16 ноября 2010 года. Уже на момент помолвки 28-летняя будущая принцесса выглядела чуть иначе, чем тогда в свои 25-ть в объективах лондонских папарацци.