За ней охотились папарацци: как выглядела Кейт Миддлтон до свадьбы с принцем Уильямом

Кейт Миддлтон / © Associated Press

Реклама

На снимке, датированном 9 января 2007 года, в свой 25-й день рождения, Кейт Миддлтон запечатлена покидающей свой дом в Лондоне.

Она была одета в короткое платье, черный жакет, плотные черные колготы и замшевые сапоги на каблуках. Волосы Кейт были распущены, на ее глазах была черная любимая на тот период времени подводка, в ушах серьги. Через плечо у Кейт висела кожаная сумка, а в руках были ключи от автомобиля.

Кейт Миддлтон в 2007 году / © Associated Press

Это фото папарацци сделали за три года до объявления о помолвке Кейт и принца Уильяма, которая состоялась как раз в этот день, 16 ноября 2010 года. Уже на момент помолвки 28-летняя будущая принцесса выглядела чуть иначе, чем тогда в свои 25-ть в объективах лондонских папарацци.

Реклама