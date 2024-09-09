За пару месяцев до смерти: конюх королевы Елизаветы II рассказал об их последней прогулке верхом

Давний компаньйон королевы Елизаветы по верховой езде поделился историей своей последней поездки на феллском пони Эмме в преддверии второй годовщины смерти монарха.

Терри Пендри работал с королевой более 28 лет в качестве ее конюха в Виндзорском замке и рассказал об их последней совместной конной прогулке в выпуске подкаста Rosebud Джайлса Брэндрета от 6 сентября.

Покойная королева была страстной наездницей на протяжении всей своей жизни и продолжала ездить верхом все лето, пока не умерла в сентябре 2022 года.

"В последний раз она ездила верхом 18 июля. Она была довольно хрупкой. Она могла залезть на подставку и наступить на Эмму, но мне всегда приходилось ее снимать", - вспоминает господин Пендри.

Терри Пендри и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Вспоминая поездку королевы 18 июля, Пендри сказал, что монарх сделала удивительное замечание, когда они вместе отправились в путь.

"Она подошла к Эмме, и я вскочил и пошел с ней. Она посмотрела на меня сверху вниз и сказала: "Со мной такого не случалось с тех пор, как я была принцессой... Кто-то шел рядом со мной вот так"", — сказал он.

Господин Пендри предлагал оставить королеву в покое или взять другую лошадь, чтобы ехать рядом с ней, но Елизавета II настояла на том, чтобы он остался, и дала добро, когда он попросил сфотографировать ее для своего альбома, цитирует его слова People.

"Я сказал: "Вашему пони 26, вам 96, это должно быть рекорд!" — сказал он, на что Елизавета II ответила: "Полагаю, вы правы".

Терри Пендри и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

На следующий день королева Елизавета неожиданно снова зашла, прежде чем отправиться в замок Балморал в Шотландии, остановившись "для разговора и последнего прощания с Эммой. Была ли она в раздумьях, я не знаю, я действительно не знаю. Она просто посмотрела на меня и сказала: "Вы были очень грубы со мной вчера", — побудив его извиниться и спросить, почему. Пендри вспомнил: "Она сказала: "Вы указали на мой возраст", а затем разразилась смехом. Это была она. Последний раз, когда я ее видел", - вспоминает Терри Пендри.

Королева умерла 8 сентября 2022 года мирно во сне в своем любимом шотландском поместье Балморал. Ее пони Эмма вместе с Пендри наблюдали за ее похоронной процессией в Виндзорском замке 19 сентября.

Терри Пендри и пони Эмма в день похорона королевы Елизаветы II в Виндзоре / Фото: Associated Press

Напомним, во вторую годовщину смерти монарха мы рассказывали вам 12 неожиданных фактов о Елизавете II.

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