За руку с мужем: Елена Зеленская в наряде с птицами на груди пришла на ужин в Литве

Первая леди поддерживает украинских дизайнеров и охотно одевает их наряды на различные мероприятия.

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена Зеленская приняли участие в неформальном ужине в Президентском дворце в Вильнюсе, который для участников саммита НАТО организовали президент Литвы Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседене.

Елена и Владимир Зеленские в Вильнюсе / Фото: Associated Press

Елена и Владимир Зеленские в Вильнюсе / Фото: Associated Press

Там первая леди Украины появилась в красивом наряде интересного покроя от украинской дизайнера Лилии Литковской. На груди наряд был вышит летящими птицами.

Елена и Владимир Зеленские в Вильнюсе / Фото: Associated Press

Аутфит Елена дополнила бежевыми туфлями на шпильках. Она сделала волнистую укладку, нежный макияж и украсила уши лаконичными серьгами.

Елена и Владимир Зеленские в Вильнюсе / Фото: Associated Press

Зеленский был одет в рубашку и штаны-карго цвета хаки, которые сочетал с кроссовками в тон.

Елена и Владимир Зеленские в Вильнюсе / Фото: Associated Press

Фотографы сделали милые кадры, как супруги Зеленские держались за руки.

Елена и Владимир Зеленские в Вильнюсе / Фото: Associated Press

Елена и Владимир Зеленские в Вильнюсе / Фото: Associated Press

Во время мероприятия Владимир и Елена пообщались с первой леди Франции Брижит Макрон.

Елена и Владимир Зеленские в Вильнюсе / Фото: Associated Press

Елена и Владимир Зеленские в Вильнюсе / Фото: Associated Press

Напомним, на концерте в Вильнюсе в поддержку Украины Елена Зеленская появилась в красивой вышиванке ручной работы от украинского бренда GUNIA Project.

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