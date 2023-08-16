За руку с мужем и с бантом в волосах: как принцесса Маргарет ходила на пляж

На этом архивном снимке принцесса запечатлена на Багамах вместе со своим мужем фотографов Энтони Армстронг-Джонсом, графом Сноудоном в 1967 году. Держась за руки Маргарет и Тони были запечатлены на понтоне на Багамах.

Принцесса одета в милое короткое платье без рукавов, а у нее в волосах обруч с голубым бантом, а в ушах крупные золотые серьги. Маргарет держит в руке плетенную белую сумку и обута в балетки. Ее муж Тони в полосатых брюках с светлой рубашке.

Принцесса Маргарет с мужем Тони Армстронг-Джонсом / Фото: Getty Images

Пара выглядит весьма счастливо. О своем разводе пара объявила в марте 1976 года. Напомним, ранее мы показывали, как принцесса Маргарет отдыхала на острове Мюстик.

Принцесса Маргарет на Мюстике / Фото: Getty Images

Принцесса Маргарет / Фото: Getty Images

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