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За руку с мужем: Меган Маркл поделилась нежным фото с Гарри в честь их седьмой годовщины свадьбы
Меган Маркл поделилась еще несколькими фотографиями в честь годовщины ее свадьбы с принцем Гарри, которую пара отпраздновала 19 мая.
Семь лет назад Меган и Гарри поженились в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. С тех пор в жизни пары произошли кардинальные перемены. Они сложили с себя обязанности членов королевской семьи, стали родителями двоих детей и переехали жить в Калифорнию.
Фото, автором которого стал фотограф Джейк Розенберг, опубликовали в Instagram бренда Меган Маркл As Ever.
На одном снимке запечатлена природа и две красивые пальмы, а на втором принц Гарри, который стоит спиной к камере и Меган, которая стоит полубоком, держит мужа за руку и широко улыбается. На ней белое длинное платье-балахон, а длинные волосы распущены. Принц Гарри одет в кардиган и черные брюки.
«Иногда две лучше, чем одна.
Желаю счастливой годовщины нашей основательнице @meghan и ее мужу принцу Гарри», — подписано в подписи к снимкам.
Отметим, что Джейк Розенберг, судя по его странице в Instagram, часто работает с Меган и снимает ее для разных проектов.
Напомним, у себя в блоге Маркл поделилась целым коллажем фотографий, показав редкие снимки, которые публика еще не видела.