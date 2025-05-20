За руку с мужем: Меган Маркл поделилась нежным фото с Гарри в честь их седьмой годовщины свадьбы

Меган и Гарри

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Семь лет назад Меган и Гарри поженились в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. С тех пор в жизни пары произошли кардинальные перемены. Они сложили с себя обязанности членов королевской семьи, стали родителями двоих детей и переехали жить в Калифорнию.

Фото, автором которого стал фотограф Джейк Розенберг, опубликовали в Instagram бренда Меган Маркл As Ever.

На одном снимке запечатлена природа и две красивые пальмы, а на втором принц Гарри, который стоит спиной к камере и Меган, которая стоит полубоком, держит мужа за руку и широко улыбается. На ней белое длинное платье-балахон, а длинные волосы распущены. Принц Гарри одет в кардиган и черные брюки.

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«Иногда две лучше, чем одна.

Желаю счастливой годовщины нашей основательнице @meghan и ее мужу принцу Гарри», — подписано в подписи к снимкам.

Отметим, что Джейк Розенберг, судя по его странице в Instagram, часто работает с Меган и снимает ее для разных проектов.

Гарри и Меган

Напомним, у себя в блоге Маркл поделилась целым коллажем фотографий, показав редкие снимки, которые публика еще не видела.

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