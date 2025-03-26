За руку с мужем: сияющая принцесса Раджва посетила мероприятие с кронпринцем Хусейном

Принцесса Раджва и ее муж кронпринц Хусейн провели день с группой иорданских детей из детских домов.

Кронпринц Хусейн – будущий король Иордании – опубликовал несколько фотографий в своем Instagram, а также поделился видео и написал:

"Раджва и я были очень рады разделить сегодняшний ифтар с детьми из детских домов".

Принцесса выглядела потрясающе в струящемся наряде песочно-золотого цвета, дополненном пальто-накидкой в тон и коричневой сумочкой в ​​тон. Раджва уложила свои блестящие волосы волнами, ниспадающими на спину, и дополнила образ элегантными золотыми серьгами. Хусейн был одет в черные брюки и черную футболку-поло.

Ифтар – вечерний прием пищи, который мусульмане едят, чтобы завершить свой ежедневный пост во время Рамадана, и который дает возможность провести время с близкими и обществом.

Принцесса Раджва и кронпринц Хусейн / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Пара посетила ифтар в Детском музее в Аммане, где дети из 14 различных центров социального обеспечения по всей Иордании могли поиграть с интерактивными экспонатами и встретиться с членами королевской семьи.

Кронпринц Хусейн / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

Напомним, в прошлый выход мы видели принцессу Раджву на семейном приеме в сиреневом платье и накидке с вышивкой.

Принцесса Раджва / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

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