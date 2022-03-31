За руку с женой: бельгийский король и королева прибыли в Тронный зал на мероприятие

За руку с женой: бельгийский король и королева прибыли в Тронный зал на мероприятие

Бельгийская королевская семья посетила ежегодный весенний концерт в Королевском дворце в Брюсселе.

Сообщается, что король и королева посвятили этот весенний концерт всем тем, кто принимал участие в борьбе с COVID-19 в течение последних двух лет.

Король Филипп и королева Матильда / Getty Images

Таким образом, аудитория в Тронном зале состояла из медицинского персонала, фармацевтов, членов провинциальных кризисных подразделений, полиции и других учреждений.

Король Филипп и королева Матильда / Getty Images

Фотографы запечатлели королевскую пару по пути в зал. Король Филипп вел свою супругу Матильду за руку. Такие кадры редко можно сделать, обычно, согласно королевскому протоколу, королевские особы не ходят за руки.

Король Филипп и королева Матильда / Getty Images

Напомним, ранее мы сообщали, что бельгийская королевская чета открыла двери для беженцев из Украины. Королевский дворец подтвердил, что пара предоставит два дома, в которых могут разместиться три семьи беженцев. Рассматриваемые дома расположены в собственности, принадлежащей Королевскому пожертвованию, которое будет перепрофилировано для помощи нуждающимся.

Король Филипп и королева Матильда / Getty Images

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