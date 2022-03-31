За руку с женой: бельгийский король и королева прибыли в Тронный зал на мероприятие

Бельгийская королевская семья посетила ежегодный весенний концерт в Королевском дворце в Брюсселе.
Сообщается, что король и королева посвятили этот весенний концерт всем тем, кто принимал участие в борьбе с COVID-19 в течение последних двух лет.
Таким образом, аудитория в Тронном зале состояла из медицинского персонала, фармацевтов, членов провинциальных кризисных подразделений, полиции и других учреждений.
Фотографы запечатлели королевскую пару по пути в зал. Король Филипп вел свою супругу Матильду за руку. Такие кадры редко можно сделать, обычно, согласно королевскому протоколу, королевские особы не ходят за руки.
Напомним, ранее мы сообщали, что бельгийская королевская чета открыла двери для беженцев из Украины. Королевский дворец подтвердил, что пара предоставит два дома, в которых могут разместиться три семьи беженцев. Рассматриваемые дома расположены в собственности, принадлежащей Королевскому пожертвованию, которое будет перепрофилировано для помощи нуждающимся.
Читайте также: