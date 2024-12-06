За руку с женой: брат принцессы Уэльской посетил концерт Together at Christmas в Вестминстерском аббатстве

Брат принцессы Уэльской – Джеймс Миддлтон – с женой Ализе Тевене – приехали на рождественский концерт в Вестминстерское аббатство сегодня.
Младший брат принцессы Кейт был запечатлен по пути из аббатства после мероприятия. Джеймс был в пальто-шинели, белой рубашке и с бордовым галстуком, ему в тон он подобрал носки и обул кожаные лоферы. Он держал за руку Ализе, которая была в бархатном жакете и брюках от Sezane, в руках несла небольшую рыжую сумку Longchamp, а обута была в лаковые туфли бордового цвета.
На шее у Ализе был большой белый бант, волосы она распустила и собрала заколкой и сделала легкий макияж. В ушах у нее сверкали едва заметные серьги-гвоздики с бриллиантами.
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