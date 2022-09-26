За рулем автомобиля: пес Патрон порадовал подписчиков новым фото

Пес-сапер Патрон опубликовал в Instagram свое новое фото. На нем четырехлапая звезда в цветном ошейнике запечатлена за рулем автомобиля. Собака радостно смотрит в окно.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

В посте Патрон рассказал о своем друге – кошачьем мэре Львова – Левчике. Они вместе имеют дело, о котором расскажут после победы.

"Я объявляю эту неделю "Неделей гигантских мечтаний". Думаю, пора привести в действие кошек. @lvivcitycat, вступишь в ряды ЗССУ+коты? Мы занимаемся распространением добра, веры, любви и все что по списку.

Кто еще не знает Левчика – это кошачий мэр Львова, очень почтенная персона, держит весь Запад Украины в строгих, но мягких лапах. У нас есть с Левчиком одно тайное дело, но о нем мир узнает только после победы. Всем гигантский лизь", — написал пес.

Напомним, ранее Патрон показал фото в футболке со своим изображением.

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