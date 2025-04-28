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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Забавная шутка, которую принц Уильям отпустил своему тестю во время свадьбы с Кейт Миддлтон: как она звучала

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон 29 апреля 2011 года стала самым королевским и романтическим событием года.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Свадьба Кейт и Уильяма

Свадьба Кейт и Уильяма / © Associated Press

Кейт грациозно прошла по длинному проходу в Вестминстерском аббатстве мимо рядов гостей и под руку со своим отцом Майклом, когда подошла к алтарю, ее уже ждал принц Уильям. Тогда жених неожиданно отпустил шутку в адрес ее отца Майкла Миддлтона:

«У нас должно быть просто небольшое семейное мероприятие», — сказал Уильям своему тестю, написала Кэти Николл в своей книге 2013 года «Кейт: будущая королева», цитирует ее слова Daily Mail.

Свадьба Кейт и Уильяма Уэльских / © Associated Press

Свадьба Кейт и Уильяма Уэльских / © Associated Press

Но это было совсем не «маленькое семейное мероприятие» — по сообщениям, церемонию посмотрели два миллиарда человек по всему миру, а в самом Вестминстерском аббатстве присутствовало 1900 гостей.

Напомним, ранее мы показывали вам роскошный снимок со свадьбы Кейт и Уильяма, который вы не видели ранее.

Принц Уильям, принцесса Кейт и отец невесты Майкл Миддлтон / © Getty Images

Принц Уильям, принцесса Кейт и отец невесты Майкл Миддлтон / © Getty Images

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

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