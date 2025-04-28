Забавная шутка, которую принц Уильям отпустил своему тестю во время свадьбы с Кейт Миддлтон: как она звучала

Кейт грациозно прошла по длинному проходу в Вестминстерском аббатстве мимо рядов гостей и под руку со своим отцом Майклом, когда подошла к алтарю, ее уже ждал принц Уильям. Тогда жених неожиданно отпустил шутку в адрес ее отца Майкла Миддлтона:
«У нас должно быть просто небольшое семейное мероприятие», — сказал Уильям своему тестю, написала Кэти Николл в своей книге 2013 года «Кейт: будущая королева», цитирует ее слова Daily Mail.
Но это было совсем не «маленькое семейное мероприятие» — по сообщениям, церемонию посмотрели два миллиарда человек по всему миру, а в самом Вестминстерском аббатстве присутствовало 1900 гостей.