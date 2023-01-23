Забавная ситуация: вспоминаем, как с королевы Елизаветы II слетела шляпа на мероприятии

Это произошло много лет назад, когда монарх совершала визит в Оман в 1979 году.

В тот день Ее Величество королева Елизавета II была облачена в белое пальто и шляпу в тон, на шее у нее было жемчужное колье из трех нитей, а в руке - любимая лаковая сумка от британского бренда Launer.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Британская королева тогда посещала столицу Омана, город Маскат. Погода в тот февральский день выдалась очень ветреной, и Елизавета II не заметила, как порывом ветра ее шляпку практически сдуло с головы. Забавный кадр, который тогда сделали фотографы, навсегда остался в архивах.

Кстати, подол ее пальто практически совсем не поднялся. Видимо, уже тогда королева Елизавета II пользовалась своим лайфхаком и ее портной пришивал к подолу платьев и пальто небольшие грузики, которые помогали избежать такой неловкой ситуации. Хотя крайне редко такая ситуация тоже могла произойти.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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