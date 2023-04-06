Забавно шутил и не отказался от джина: короля Чарльза в Йоркшире запечатлели со стопкой

Мы уже рассказывали, что вчера король Чарльз и королева Камилла посетили фуд-корт Talbot Yard во время визита в Йоркшир.

Там с монархом произошла забавная ситуация. Во время экскурсии по винодельне Чарльзу предложили продегустировать несколько напитков. Комментируя экскурсию на заводе Rare Bird Distillery, король шутя сказал: "Нет ничего веселее, чем завод по производству джина!"

Король Чарльз / Фото: Associated Press

А когда монарху вручили стопку лондонского сухого джина, он добавил: "Я просто попробую крошечный глоток".

После монарху пытались вручить еще одну стопку с другим вкусом, но Чарльз был вынужден отшутиться: "Сейчас не совсем подходящее время суток". Его супруга - королева Камилла - также отказалась, когда ей дали возможность попробовать домашний джин.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Зато королева не отказалась попробовать сладости в магазине Флориана Пуаро. И, как пишет Express, была явно впечатлена качеством лимонного макаруна, а потом попробовала еще и мороженое с манго в кафе-мороженом Groovy Moo. Королевская пара также посетила пекарню Bluebird, которая снабжает магазины, кафе и рестораны региона выпечкой.

Сегодня, напомним Чарльз и Камилла посетили службу в Йоркском соборе.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

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