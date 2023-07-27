Забавные архивные кадры: юный принц Уильям был таким же шаловливым, как и его сын Луи

Принц Уильям в детстве тоже любил пошалить, как и его младший сын принц Луи, которого сейчас очень часто фотографируют во время публичных выходов с родителями, когда он дурачится.

На этой неделе мы вспоминали свадьбу Сары Фергюсон и принца Эндрю, которая состоялась 23 июля 1986 года. Принц Уильям, которому было тогда 4 года, присутствовал на торжественном мероприятии своего дяди Эндрю.

Принц Уильям на свадьбе Сары Фергюсон и принца Эндрю / Фото: Getty Images

На милых снимках, которые мы нашли в архивах, принц Уильям почти также дурачился, как и его сын Луи, который уже завоевал поклонников своими выходками на королевских мероприятиях.

Тогда в 1986 году Уильям дал волю своей озорной натуре. Юный принт был пажем своего дяди принца Эндрю на его свадьбе в Вестминстерском аббатстве.

Принц Уильям на свадьбе Сары Фергюсон и принца Эндрю / Фото: Getty Images

Спустя годы собственные дети принца Уильяма много раз играли роли пажей или девочек цветочниц (ею была принцесса Шарлотта) на королевских свадьбах.

Принц Луи на параде в честь королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Принц Джордж и принцесса Шарлотта на свадьбе Меган и Гарри, 2018 год / Фото: Associated Press

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