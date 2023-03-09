Забавный момент: как королева Елизавета II однажды оконфузилась с букетом

На самом деле с королевой Елизаветой II часто случались конфузные ситуации, просто они не всегда попадали в поле зрения фотографов.

Однажды монарх присутствовала на праздновании 150-летия Итонского объединенного кадетского корпуса в Итонском колледже. Это был конец мая 2010 года. Поприветствовать королеву тогда пришло много людей.

Обычно на таких мероприятиях Елизавете II часто дарили букеты цветов. И этот раз не стал исключением. Но так вышло, что букет, который королеве преподнесла маленькая девочка, монарх случайно выронила из рук.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева нагнулась, чтобы поднять букет, а ее фрейлина тут же ринулась к ней на помощь. Фотографы кадры запечатлели.

Мы также вспоминали, как с монархом несколько раз происходили конфузы с платьями. Но Елизавета II всегда не подавала виду, что с ее образом что-то не так. В историю она вошла как монарх, которая правила 70 лет и которая всегда имела безупречный вид.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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