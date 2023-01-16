Забавный случай: королева Елизавета II и ее дочь принцесса Анна однажды появились на публике в похожих луках

Королева Елизавета II всю жизнь обожала носить яркую одежду. Ее единственная - дочь принцесса Анна - редко надевает на публичные мероприятия что-то чрезмерно яркое. Но бывали случаи, что мать и дочь попадали в забавные ситуации с луками.

Однажды королева и ее дочь принцесса посетили скачки, это было 1 июня 1988 года. На тот момент Елизавете II было 62 года, а принцесса Анне - 37. Не известно, специально ли договорились королевские особы о выборе образов, но желтые ансамбли на обеих смотрелись весьма забавно, хотя и были разного кроя. Шляпы также были желтыми и немного похожими, правда, на аксессуаре королевы была белая лента с цветком.

А вот украшения и Елизавета, и Анна выбрали тогда жемчужные. На монархе было колье из трех нитей и серьги, а на груди пришпилена жемчужно-бриллиантовая брошь с большим жемчужным кулоном. Эту брошь королева унаследовала от своей бабушки королевы Марии в 1953 году.

Принцесса Анна надела жемчужный чокер и серьги с жемчугом. Даже цвет волос у обеих выглядел тогда одинаково.

Королева Елизавета II и принцесса Анна / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали, почему в течение всей жизни королева Елизавета II предпочитала носить яркие наряды. Об этом рассказала ее невестка - графиня Софи Уэссекская.

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