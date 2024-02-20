Заботливые внуки: дети Уэльских провели каникулы со своим дедушкой - королем Чарльзом

Обе семьи на прошлой неделе находились в Сандрингеме. Кейт и Уильям в своем особняке Анмер-холл вместе с детьми, а король Чарльз - в замке Сандрингем.

Сообщается, что его внуки принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи часто заезжали погостить у дедушки и провели с ним половину своих зимних каникул.

Десятилетний Джордж, восьмилетняя Шарлотта и пятилетний Луи были желанными гостями в доме монарха и помогали ему взбодриться. Король лечится амбулаторно и периодически приезжает в Лондон, чтобы посетить врача в клинике. Напомним, несколько недель назад Букингемский дворец сообщил, что у Чарльза диагностировали рак, но без подробностей.

Король Чарльз и королева Камилла в Сандрингеме / Фото: Associated Press

Королевский эксперт Роберт Джобсон рассказал Hello!: "Король получил много позитивной энергии от малышей. Ему нужен мир и покой, но он будет очень рад увидеть своих внуков и провести с ними немного времени".

Принцесса Шарлотта и принц Джордж / Фото: Associated Press

Тем временем принц Уильям вернулся в Лондон, где посетил в воскресенье церемонию BAFTA, где его приветствовала другая Кейт, так как его супруга принцесса Уэльская пока что не появляется на публичных мероприятиях и восстанавливается после операции.

Принц Уильям на церемонии BAFTA в Лондоне / Фото: Associated Press

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