Забыла обновить маникюр: леди Виктория Херви сходила на фэшн-шоу

Британская аристократка леди Виктория Херви побывала на Неделе моды в Лондоне.
Она посетила показ Maison Sara Chraibi и Maison Artc, представленный Morocco Kingdom Of Ligh в рамках Лондонской недели моды. Приехала леди Виктория на ивент в белой рубашке, ассиметричной миниатюрной юбке, кардигане, расшитом пайетками и ботильйонах из змеиной кожи.
У нее через плечо висела пудровая сумка на ремешке-цепочке, она распустила волосы, надела серьги-ракушки из жемчуга, несколько браслетов на запястье и жемчужное кольцо на палец. У леди Виктории был светлый маникюр, а на большом пальце правой руки он вовсе отсутствовал.
Несколькими днями ранее Виктория Херви сходила на показ Helen Anthony во время Недели моды в Лондоне. Показ прошел в отеле Londoner Hotel.
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