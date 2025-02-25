Забыла обновить маникюр: леди Виктория Херви сходила на фэшн-шоу

Она посетила показ Maison Sara Chraibi и Maison Artc, представленный Morocco Kingdom Of Ligh в рамках Лондонской недели моды. Приехала леди Виктория на ивент в белой рубашке, ассиметричной миниатюрной юбке, кардигане, расшитом пайетками и ботильйонах из змеиной кожи.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

У нее через плечо висела пудровая сумка на ремешке-цепочке, она распустила волосы, надела серьги-ракушки из жемчуга, несколько браслетов на запястье и жемчужное кольцо на палец. У леди Виктории был светлый маникюр, а на большом пальце правой руки он вовсе отсутствовал.

Маникюр леди Виктории Херви / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее Виктория Херви сходила на показ Helen Anthony во время Недели моды в Лондоне. Показ прошел в отеле Londoner Hotel.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

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