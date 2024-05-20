Зачем Меган Маркл прячет ноги под длинными платьями: эксперт назвал истинную причину

Во время недавней поездки Меган Маркл и принца Гарри в Нигерию, герцогиня Сассекская снова была раскритикована. Некоторым поклонникам не понравилось, что она выбрала для выхода слишком длинное платье.

Но, оказывается, стилисты уже давно разобрались, почему же герцогиня Меган иногда носит слишком длинные платья, и причина этого очень банальна.

Ее рост 167 сантиметров, что соответствует среднему росту. Во время одного из выходов в Абудже в рамках той поездки в Нигерию герцогиня продемонстрировала образ в персиковом платье под названием Windsor из коллекции Heidi Merrick, которое практически волочилось по земле.

Меган Маркл и принц Гарри в Нигерии / Фото: Associated Press

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

А через несколько дней в Лагосе появилась в желтом платье-разлетайке без рукавов от Carolina Herrera, которое также было длины макси.

Стилист Рошель Уайт объяснила, что Меган, скорее всего, носит длинную одежду, закрывающую ее ноги, потому что она создает иллюзию роста, пишет express.co.uk. "Длинные платья и брюки, в зависимости от типа фигуры, могут помочь удлинить тело и форму. Они могут сделать вас выше и, в зависимости от стиля, помочь определить области тела, которые вы хотите либо подчеркнуть, либо скрыть", - говорит эксперт.

Меган и Гарри в Нигерии / Фото: Getty Images

Таким образом герцогиня просто немного хитрит, хотя и делает это умело.

Напомним, вчера, 19 мая, герцог и герцогиня Сассекские отпраздновали шестую годовщину со дня своей свадьбы.

Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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