"Зачем нас хотят убить": Елена Зеленская показала украинских детей на фоне руин

"Зачем нас хотят убить": Елена Зеленская показала украинских детей на фоне руин

Первая леди Украины показала видео, в котором отметила, что война изменила мечты детей.

Елена Зеленская вчера, 1 июня, опубликовала в Instagram щемящее видео режиссера Стаса Капралова, в котором показаны дети на фоне руин, которые нанесли Украине российские оккупанты.

Первая леди отметила, что война изменила мечты маленьких украинцев. Кто-то мечтает поскорее увидеть маму, кто-то - дождаться возвращения живого папы с войны, а кто-то - посетить садик и встретиться с друзьями.

"Учишься в школе, ходишь в спортивную секцию или на танцы, записываешь ролики для TikTok, волнуешься перед экзаменами, радуешься каникулам, играешь на пианино или в футбол, рисуешь, изучаешь робототехнику или программирование, любишь маму и папу, кота, день рождения и лето, мечтаешь о братце или сестренке, просто мечтаешь…

Когда падает первая бомба, ты не можешь поверить.

"Зачем нас хотят убить?" – спрашиваешь у мамы в бомбоубежище.

Мама плачет. Но самое страшное, когда она не отвечает.

Сегодня – День защиты детей. И впервые эта защита – буквальная, с оружием в руках. Мы рожали и растили их для мира. А теперь должны спасти детей от войны.

Сейчас мы отстаиваем само детство, право на него. Право не видеть бомбежек и не знать, что такое сиротство. Потому что Украина – это они. Наши дети", — написала Елена в посте.

Напомним, Елена Зеленская обсудила с королевой Матильдой программу психологической поддержки для украинцев.

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