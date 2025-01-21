Зачем они это надели: два странных наряда с инаугурации Дональда Трампа, которые все обсуждают

Такие луки точно никто не ожидал увидеть.
На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа было замечено много гостей, среди которых были известные публичные личности, бизнесмены и политики. Большинство приглашенных придерживалось официального дресс-кода: мужчины надели костюмы и галстуки, а женщины платья или элегантные брючные или юбочные костюмы.
Однако были личности, которые выбивались из толпы из-за выбранных ими нарядов.
Лорен Санчес
Возлюбленная миллиардера Джеффа Безоса появилась на мероприятии в костюме, который ранее уже неоднократно надевала. Это был белый наряд от Alexander McQueen, который она надела в сочетании с довольно откровенным бра с прозрачными и кружевными элементами. Ее образ многие назвали неподобающим для мероприятия.
Джон Феттерман
Сенатор решил проигнорировать все возможные правила и пришел в той одежде, в которой ему просто удобно и комфортно, поэтому надел черное худи, серые шорты и кроссовки. Однако не стоит удивляться, Феттерман часто отдает предпочтение такому стилю в одежде.
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