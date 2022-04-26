Зачем российские солдаты испражняются в наших домах: комментирует психолог

Когда освободили города и села, некоторое время находившиеся под российской оккупацией, жители этих мест стали возвращаться в свои дома и квартиры. То, что они там увидели, поразило всех.

Разграбленный российскими солдатами дом - явление скорее привычное. Оккупанты методично обходили и грабили каждый частный дом, вскрывали и грабили каждую квартиру в многоэтажке. Они крушили мебель, стреляли из автоматов по стенам и потолкам, тушили окурки об стены, били посуду, выпивали весь найденный алкоголь. Но все это не новость, так поступали во все времена практически все оккупационные армии.

Российские же военные добавили к этой картине еще один штрих. Многие хозяева квартир и домов рассказывают, что находили в своих жилищах фекалии в совершенно неожиданных местах: на парадной лестнице, в спальне, на кровати, в ванне, в коробке из-под обуви, в детской кроватке. Фекалиями россияне обмазывали стены, пол.

Совершенно очевидно, что для российских военных акт дефекации - это не просто естественная потребность организма, которая застает их в неожиданных местах, а некий ритуал или послание.

О том, зачем они это делают, мы поговорили с психоаналитически ориентированным психологом Мариной Зубрицкой:

"Первое, что приходит в голову, - это запугивание. Дети в возрасте до трех лет могут играть калом, пачкать им всё вокруг, какать-писать в запрещенных для этого местах и т.п. в бессознательном желании напугать взрослых, как-то найти на них, больших и грозных, управу. Как правило, если такое происходит с детьми на регулярной основе, мы задумываемся, за что ребенок может нам мстить или почему хочет нас напугать?

Скорее всего, оккупанты бессознательно боялись. Чувствовали себя брошенными и атакуемыми, завидовали. Они бессознательно избрали такую форму контроля окружающих. Отвращение - сильная эмоция. С ее помощью можно результативно деморализовать людей, лишать их банально желания тебя трогать или связываться. Так можно устанавливать "свою повестку дня". Чем ужаснее и отвратительнее действо, тем выше может быть контроль. Если я способен размазать собственные фекалии по стенам, значит, ты должен понимать, с каким безбашенным чуваком ты имеешь дело, понимать и бояться".

Также российские военные отличились на оккупированных территориях еще и в плане особенно изощренного садизма в отношении животных. Но об этом мы поговорим в следующей публикации.

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