"Задача – превратить стресс и боль в силу и воодушевление": Зеленская выступила на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

"Задача – превратить стресс и боль в силу и воодушевление": Зеленская выступила на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения

По словам первой леди Украины, мы должны интегрировать психологическую поддержку во все сферы жизни.

В Украине создадут службу психологической помощи для поддержки переживших войну. Об этом сообщила Елена Зеленская, выступая на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, высшего руководящего органа ВОЗ.

Украинцы, пережившие оккупацию, обстрелы, бомбардировки, нуждаются в психологической поддержке и реабилитации.

"Ты должен сделать добро из зла…", – известная цитата Роберта Пенна Уоррена, американского классика.

Мы должны сделать из войны мир и запускаем Национальную программу психического здоровья и психосоциальной поддержки.

Это еще одна задача, которая встала перед нами – битва за психическое здоровье наших людей. После того, что украинцы пережили в оккупации, на фронте, в бомбоубежищах, под обстрелами, на чужбине, они нуждаются в реабилитации так же, как и раненные физически", — написала первая леди в посте в Instagram.

Зеленская также напомнила, что ВОЗ призвана защищать самые главные права человека – на жизнь и здоровье. Эти права сейчас нарушены в Украине из-за вооруженного нападения РФ.

Поэтому они запускают общенациональную инициативу по укреплению психического здоровья и психосоциальной поддержки.

"Эта амбициозная задача – превратить стресс и боль в силу и воодушевление, зло - в добро. Но разве не это делает вся Украина уже три месяца? Так что продолжаем. К победе", — подытожила супруга президента.

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