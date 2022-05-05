Задержания с комфортом и другие бредни: московский омбудсмен заявила, что в автозаках будут кондиционеры и туалеты

Задержания с комфортом и другие бредни: московский омбудсмен заявила, что в автозаках будут кондиционеры и туалеты

72-летняя чиновница Татьяна Потяева живет в своем собственном мире, где задержание полицией, это как прогулка, а обыски и дискриминация - в порядке вещей.

Удивительные вещи происходят в России, ведь пока эта страна терроризирует Украину и отправляет на нашу территорию своих военные преступников, власти Москвы искренне заботятся о столичных гражданах и обещают лучшие условия. Теперь в Москве появятся автозаки с кондиционерами и туалетами, чтобы "доставка" задержанных проходила на высшем уровне и не нарушала никоим образом права человека.

Об этом радостном пополнении московских автопарков лично на заседании столичного парламента сообщила уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

Теперь задержанные в Москве будут отправляться в СИЗО с высшим комфортом не то, что год назад, во время акций протеста, которые проходили по всей России в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, когда тюрьмы и те же автозаки были переполнены, а людям сутками не давали воды, еды и возможности посетить туалет.

Многих задержанных тогда отправляли в ЦВСИГ в Сахарово, где вскоре места закончились, в связи с чем людей по много часов возили в автозаке в поисках места для отбывания административного ареста.

Тогда Татьяна Потяева тоже лично отреагировала на ситуацию отметив, что сама посетила Сахарово и там все отлично и "жалобы на размещение не поступали".

Однако это не единственные абсурдные истории, в которых отметилась эта женщина. В 2019 году в Москве сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире московской гомосексуальной пары, воспитывающей двух усыновленных детей. Обыск проводился в квартире семьи, когда тех не было дома, замки просто вскрыли. Сообщалось, что они "пропагандируют нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию".

Все это, конечно же, вызывает шок, учитывая то, что на улице 21 век, однако московские власти провели тщательную проверку пары, а сама госпожа Потяева заявила, что "дети получали полноценное воспитание", но то, что подобные проверки - дискриминация не отметила.

Также в 2021 году в Москве из-за драки был задержан младший брат российского футболиста Александра Кокорина. После этого случая уполномоченная по правам человека в Москве Татьяна Потяева отметила, что парень не имеет претензий на содержание в СИЗО, но вот только она очень переживет, что он как первокурсник экономического университета, не имеет учебников, поэтому решила лично заняться этим вопросом: "Я хочу эту тему проработать, хотелось бы, чтобы ему учебники прислали".

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