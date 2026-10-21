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Загадка раскрыта: почему принцесса Кейт сделала реверанс перед султаном Омана, но проигнорировала короля Чарльза и королеву Камиллу
Во время вчерашней церемонии приветствия султана Омана принцесса Уэльская также присутствовала с остальными членами британской королевской семьи.
Кейт сделала один из своих впечатляющих реверансов, когда султан протянул ей руку для приветствия.
И многие королевские поклонники, рассматривая фотографии с мероприятия, обратили внимание, что принцесса не делала реверансы в адрес короля Чарльза и королевы Камиллы.
Вероятно, этому есть логическое объяснение — вместо того, чтобы присоединиться к принцу Уильяму для приветствия иностранного гостя и отправиться на церемонию, наследник престола на этот раз провел эту часть дня в одиночестве, а его супруга Кейт присоединилась с королю и королеве.
На встречу с султаном Омана принцесса Уэльская прибыла в автомобиле в сопровождении короля Чарльза и королевы Камиллы, и, вероятно, она уже видела королевскую пару в тот же день и поприветствовала их там таким же реверансом, просто, он остался вне поля зрения фотокамер.
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