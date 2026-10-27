Загадочная смерть в Монако: полиция расследует гибель родственника князя Альбера II

Принц Альбер II и княгиня Шарлин / © Associated Press

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Масси нашли в общественном саду в воскресенье. Он был внуком принцессы Антуанетты — старшей сестры покойного князя Монако Ренье III. Таким образом, Антуан был двоюродным племянником сына Ренье, нынешнего правителя Монако князя Альбера II.

«Их Светлости князь Альбер II и княгиня Шарлен с глубокой скорбью узнали о смерти 29-летнего Антуана де Масси, внука принцессы Антуанетты, старшей сестры князя Ренье III», — говорится в заявлении княжеского дворца. «Их Светлости разделяют скорбь его семьи и близких и выражают искренние соболезнования в это тяжелое время».

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Антуан де Масси / Фото: instagram.com/antoinedemassy

В заявлении также отмечается, что Антуан увлекался теннисом и был частью семьи, история которой тесно связана с этим видом спорта в княжестве. Он начал играть в теннис в трёхлетнем возрасте — с игрой его познакомил отец. Впоследствии Антуан переехал во Флориду, где совмещал учебу с тренировками. Он мечтал представлять Монако на Олимпийских играх, но нашёл своё будущее в бизнесе.

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Как сообщает издание Monaco-Matin, в воскресенье один из родственников забеспокоился, когда Антуан не пришел на семейный обед, и обратился в Департамент общественной безопасности Монако. Через несколько часов Антуана нашли в саду за виллой Совер — культурным памятником Монако.

Полиция также просмотрела записи камер видеонаблюдения и установила личность человека, которого зафиксировали вблизи места происшествия. Впоследствии этого человека задержали. По состоянию на вечер понедельника он оставался под стражей. При этом официальные представители не сообщили, считают ли задержанного подозреваемым по делу.

Генеральный прокурор Монако сообщил изданию, что начато расследование, цель которого — «установить причину смерти».

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