Загадочный браслет: что известно об аксессуаре, с которым появился в день своей коронации король Фредерик X

Во время церемонии восшествия короля Дании Фредерика X на престол многие обратили внимание на браслет, который был у него на запястье.

На недавно открывшейся в музее Амалиенборга выставке этот аксессуар был показан публике.

Браслет Шамбала, как сообщает Hello! был подарком Фредерику от его четырех детей – наследного принца Кристиана, принцессы Изабеллы, принца Винсента и принцессы Жозефины.

Браслет от копенгагенского ювелира Shamballa Jewels украшен синими камнями, деталями из золота и бриллиантов. Говорят, что слово Шамбала представляет мифическое царство, которое, по мнению тибетских буддистов, символизирует просветление, мир и совершенство.

Браслет Шамбала короля Фредерика X / Фото: Getty Images

В знак единства со своим отцом младший сын Фредерика, принц Винсент, в день вступления отца на престол также носил похожий браслет.

Король Фредерик X в день восшествия на престол / Фото: Associated Press

Король Фредерик и его 52-летняя жена королева Мария лично посетили выставку, которая называлась "Фредерик X: Король завтрашнего дня" в музее Амалиенборга. Среди личных вещей выставлены свадебные наряды Фредерика и Мэри, в том числе атласное платье королевы, созданное Уффе Франком.

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