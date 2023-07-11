Загорали на пляже и читали книги: папарацци подловили Джо Байдена с женой во время отдыха

Президентские супруги принимали солнечные ванны во время уикенда в Делавэре.

Перед поездкой в Великобританию президент США Джо Байден вместе с супругой Джилл Байден провел уикенд в своем летнем доме в Рехобот-Бич, штат Делавэр. Президентские супруги сходили на пляж позагорать, где их подловили папарацци.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

На снимках заметно, как Байдены релаксировали на шезлонгах на пляже и читали книги.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Фотографам удалось снять президента поближе. Джо встретил папарацци приветливо, он улыбнулся им и помахал рукой. Байден был одет в белое поло, темно-синие шорты с принтом черепахи, синюю бейсолку и черные очки-авиаторы. Лук он дополнил темно-серыми кроссовками.

Джо Байден / Фото: Associated Press

На Джилл была белая футболка, синие шорты и черная бейсболка.

Джо и Джилл Байдены / Фото: Associated Press

Напомним, Джо Байден встретился с королем Чарльзом III в Виндзорском замке.

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