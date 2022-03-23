Захвачены войной: суррогатные матери, дети и их биологические родители также стали жертвами российской оккупации

Война Росси в Украине принесла много горя не только гражданам Украины.

В начале марта в The New York Times вышла большая статья о том, с какими сложностями столкнулись все, кто был задействован в сфере суррогатного материнства, в связи с началом войны России против Украины.

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Украина — одна из относительно немногих стран, предлагающих услуги суррогатного материнства иностранцам. Возможно, Украина является самой популярной страной для так называемого "репродуктивного туризма". Украинские суррогатные матери обычно зарабатывают около 15 000 долларов за ребенка. Украина не разрешает суррогатное материнство для однополых пар или для пар, которые хотят выбрать пол своего ребенка.

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В Украину обращаются пары из США, Европы, Южной Америки и Китая, которые не могут иметь детей самостоятельно. Суррогатное материнство для таких пар является спасением.

Услуги суррогатного материнства в Украине предлагают четырнадцать компаний, в том числе крупнейшая компания BioTexCom. Альберт Точиловский, владелец компании, сказал в интервью The New York Times, что столкнулся с трудным выбором при устройстве убежища для младенцев в подвале. Правильным ли было решение устроить убежище или нужно было попытаться эвакуировать мам и младенцев в более безопасное место? По его словам, во время боевых действий пришлось бы перевезти около 40 беременных женщин через всю Украину, а это не только сложно, но и опасно. Ответа на вопрос: "что более правильно?" - не знает сейчас никто.

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Некоторым мамам удалось эвакуироваться в более спокойные регионы, но юридические последствия этого неясны. Юридические проблемы очень осложняют ситуацию. По украинскому законодательству для подтверждения родительства необходимо присутствие биологических родителей. А биологические родители не могут приехать к своим детям из-за непрекращающихся боевых действий. Доставить детей и рожениц в безопасное место сложно и тоже небезопасно.

Кроме того, по словам одной из матерей, переехать в Западную Европу тоже нельзя. Потому что там от суррогатной матери могут потребовать зарегистрироваться в качестве законного опекуна младенцев в соответствии с менее либеральными, чем в Украине, законами о суррогатном материнстве.

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Некоторым родителям удается настоять на том, чтобы связаться с будущими матерями их детей напрямую. И дальше уже совместно принимать важные ращения. Кому-то из матерей удалось эвакуироваться самостоятельно.

"Мы чувствуем себя очень одинокими в этом процессе", — сказал один из биологических родителей в интервью The New York Times. Одна из их многочисленных проблем заключается в том, что все документы, подтверждающие, что он и его жена являются генетическими родителями близнецов, остались в Киеве.

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Юристы, участвующие в этом бизнесе, говорят, что сейчас в Украине беременны на разных сроках около 500 женщин, биологическими родителями детей которых являются иностранцы.

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