Закрыла лицо руками: герцогиня Кейт эмоционально болела за англичан и расстроилась

Герцогиня Кэтрин, принц Уильям и их старший сын принц Джордж вчера болели за сборную Англии на финале Евро-2020.

7-летний Джордж вчера демонстрировал самые разные эмоции на публике, болея за команду англичан. Сегодня в западных СМИ обсуждают и очень эмоциональную герцогиню Кэтрин, для которой футбол на Уэмбли стал вторым спортивным мероприятием за день.

Кейт, Уильям и Джордж на футболе на Уэмбли / Associated Press

Днем герцогиня Кейт вместе с отцом Майклом Миддлтоном посещала Уимблдонский турнир, где состоялся финал в мужском одиночном разряде. На публике Кэтрин появилась в нежно-розовом платье от бренда Beulah и туфлях на каблуках от Aldo.

Герцогиня Кембриджская и Майкл Миддлтон / Getty Images

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Вечером на стадионе Уэмбли герцогиня Кембриджская появилась в белом жакете от Zara под которым был белый топ, черных брюках с поясом на талии и красных серьгах от Blaiz. Кейт выбрала в своем образе цвета флага Англии, чтобы поболеть за англичан, которые сражались с Италией в финале Евро-2020, но, к сожалению, проиграли матч.

Кейт, Уильям и Джордж на футболе на Уэмбли / Associated Press

Фотографы запечатлели эмоции герцогини после финального свистка арбитра. Кэтрин закрыла лицо руками и была опечалена результатом. Однако позже принц Уильям написал в Твиттере слова поддержки и благодарности сборной Англии, а также поздравил итальянцев с победой.

Кейт, Уильям и Джордж на футболе на Уэмбли / Associated Press

"Ужасно печальный момент. Поздравляю сборную Италии с великолепной победой. Англия, все вы прошли очень далеко, но, к сожалению, в этот раз был не ваш день. Вы можете держаться с высоко поднятой головой и гордиться собой. Я знаю, все еще впереди", - гласило сообщение принца. Он также добавил в следующем посте:

Герцогиня Кейт / Getty Images

"Это было какое-то путешествие. Как нацию, нас объединяла вера в то, что мы можем достичь чего-то особенного после самых тяжелых лет. Этого не должно было случиться, но эта команда только начинается. Они будут по-прежнему вызывать гордость как на поле, так и за его пределами", - подытожил герцог Кембриджский.

Кейт, Уильям и Джордж на футболе на стадионе Уэмбли / Getty Images

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