Закрывал руками лицо и скучал: сын княгини Шарлин привлек внимание фотографов на торжественном мероприятии

Сын княгини Шарлин и князя Альбера II – принц Жак – присутствовал на торжественных мероприятиях, посвященных Национальному дню Монако вместе со своими родителями и сестрой-близнецом принцессой Габриэеллой.

Принц Жак со своими родителями княгиней Шарлин и князем Альбером II и сестрой принцессой Габриэллой / Фото: Associated Press

Но, похоже, мальчику было не очень весело приветствовать толпу с балкона. Фотографы сделали снимки, на которых видно, как скучно было принцу, он закрывал руками лицо, а его мама Шарлин, которая стояла сзади, что-то тихо говорила ему (вероятно, просила еще немного постоять ровно).

Принц Жак со своими родителями княгиней Шарлин и князем Альбером II и сестрой принцессой Габриэллой / Фото: Associated Press

Его сестра принцесса Габриэлла напротив была рада вниманию публики. Девочка оделась в похожий наряд, как ее мама, но только синего цвета и впервые была в туфлях на каблуках.

Князь и княгиня Монако держались слаженно и демонстрировали на публике идеальную семью. Хотя, в прессе, особенно французской, давно ходят слухи о том, что Шарлин и Альбер не живут вместе.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

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