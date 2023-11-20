Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Закрывал руками лицо и скучал: сын княгини Шарлин привлек внимание фотографов на торжественном мероприятии

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1187
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Закрывал руками лицо и скучал: сын княгини Шарлин привлек внимание фотографов на торжественном мероприятии

Принц Жак / Фото: Getty Images

8-летний наследник монакского престола на праздновании Национального дня Монако откровенно заскучал.

Сын княгини Шарлин и князя Альбера II – принц Жак – присутствовал на торжественных мероприятиях, посвященных Национальному дню Монако вместе со своими родителями и сестрой-близнецом принцессой Габриэеллой.

Принц Жак со своими родителями княгиней Шарлин и князем Альбером II и сестрой принцессой Габриэллой / © Associated Press
Принц Жак со своими родителями княгиней Шарлин и князем Альбером II и сестрой принцессой Габриэллой / Фото: Associated Press

Но, похоже, мальчику было не очень весело приветствовать толпу с балкона. Фотографы сделали снимки, на которых видно, как скучно было принцу, он закрывал руками лицо, а его мама Шарлин, которая стояла сзади, что-то тихо говорила ему (вероятно, просила еще немного постоять ровно).

Принц Жак со своими родителями княгиней Шарлин и князем Альбером II и сестрой принцессой Габриэллой / © Associated Press
Принц Жак со своими родителями княгиней Шарлин и князем Альбером II и сестрой принцессой Габриэллой / Фото: Associated Press

Его сестра принцесса Габриэлла напротив была рада вниманию публики. Девочка оделась в похожий наряд, как ее мама, но только синего цвета и впервые была в туфлях на каблуках.

Князь и княгиня Монако держались слаженно и демонстрировали на публике идеальную семью. Хотя, в прессе, особенно французской, давно ходят слухи о том, что Шарлин и Альбер не живут вместе.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Associated Press
Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1187
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация