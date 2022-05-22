Зал аплодировал семь минут: в Каннах представили фильм украинского режиссера "Памфир"

В этом году на Каннском кинофестивале очень много говорят про Украину. Вчера там состоялась мировая премьера фильма украинского режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука "Памфир".

Это история о хорошем семьянине, которому судьба дает испытание, где он сворачивает с честного пути ради своей семьи. Накануне традиционного карнавала Маланки Памфир, после длительного отсутствия, возвращается в свою семью на Западной Украине. Безусловная любовь семьи Памфира имеет побочное действие. Когда его сын устраивает поджог в молитвенном доме, Памфир вынужден восстановить связь со своим неспокойным прошлым. Чтобы отплатить за вину сына, Памфир обращает на рискованный путь с необратимыми последствиями.

Роли в фильме исполнили Александр Яцентюк, Саломия Кириллова, Станислав Потяк, Мирослав Маковийчук, Елена Хохлаткина, Иван Шаран. Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

После показа в Каннах зал аплодировал команде фильма и режиссеру рекордные 6+ минут. Видео разместили на официальной странице фильма в Facebook.

"Рекордные 6+ минут послепремьерных оваций для фильма "Памфир" в программе Quinzaine des Réalisateurs на Каннском кинофестивале. И это не слова нашей команды. Спасибо всем копродюсерам из четырех стран — Украины, Польши, Франции и Чили, и первым зрителям, благодаря эмоциям которых, команда фильма не смогла удержаться от слез умиления. Эти аплодисменты и благодарность посвящены Украине! Все будет Украина! Йо Памфир!", - говорится в сообщении.

Международный постер фильма "Памфир" / Фото: facebook.com/pamfirfilm

Работа над проектом "Памфир" длилась около семи лет. Над сценарием Дмитрий Сухолиткий-Собчук несколько лет проработал в престижных творческих мастерских.

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