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Зал аплодировал стоя: Лилия Литковская представила весенне-летнюю коллекцию в Берлине

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
813
Время на прочтение
2 мин
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Зал аплодировал стоя: Лилия Литковская представила весенне-летнюю коллекцию в Берлине

Лилия Литковская / Фото: Getty Images

Украинская дизайнер Лилия Литковская представила свою коллекцию "Веснянка" на Берлинской неделе моды. Свое шоу она превратила в перформанс с поддержкой Украины и ее защитников.

В Берлин из Киева приехал также украинская фольк-группа "Вильце", чтобы вживую обеспечить музыкальное сопровождение для показа.

Шоу Litkovska на Berlin Fashion Week / © Getty Images
Шоу Litkovska на Berlin Fashion Week / Фото: Getty Images

Под громкие звуки веснянок украинская дизайнер предлагает образы на сезон весна-лето 2023. Это и удобные джинсовые костюмы, и изделия из льна, и объемные пиджаки с аксессуарами из бахромы, вышитые или вязаные крючком. Для нее это переосмысленные на сегодняшний день украинские традиции. Весь показ-перформанс об украденной россиянами в Украине весне, но страна и люди устоят, а возрождение обязательно будет – уверена дизайнер.

"Невозможно у нас украсть весну, культуру, наши корни, наши традиции невозможно никому, ни российским террористам или кто бы этого ни захотел", - говорит Литковская.

Среди нарядов в коллекции Литковской есть длинная рубашка с вышитой молитвой за "Азов" — это стихотворение в 1936 году собственной кровью в камере Львовской тюрьмы написал политический заключенный Осип Мащак. Одежду с вышитыми на ней стихами теперь будут продавать в десятках городов мира, в частности, в Лондоне и Токио.

Шоу Litkovska на Berlin Fashion Week / © Getty Images
Шоу Litkovska на Berlin Fashion Week / Фото: Getty Images
Шоу Литковская на Berlin Fashion Week / © Getty Images
Шоу Литковская на Berlin Fashion Week / Фото: Getty Images

После завершения шоу Литковская поставила свой, очень важный для нее акцент, а именно, поднесла палец к губам с просьбой сделать тишину на локации и прокричала: "Слава Украине!". Берлинская публика после шоу тоже была очень растроганна.

Отечественные дизайнеры создали перформанс на Берлинской неделе моды

Отечественные дизайнеры создали перформанс на Берлинской неделе моды

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Дата публикации
Просмотры
813
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