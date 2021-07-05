Заменила Шарлин: Шарлотта Казираги вместе с князем Альбером II на спортивном мероприятии

Князь Монако Альбер II вышел в свет в сопровождении своей племянницы.

Его Высочество Альбер II и Шарлотта Казираги присутствовали на 15-м международном турнире по прыжкам в воду Монте-Карло. Мероприятие состоялось 2 июля, в день, когда князь Монако и его супруга княгиня Шарлин отмечали 10-летие со дня своего бракосочетания. Княгиня, как сообщал дворец, сейчас находится в ЮАР, где проходит курс восстановления после нескольких операций. Какие именно вмешательства делали Шарлин, не сообщается.

Шарлотта Казираги и князь Альбер II / Getty Images

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Тем временем князь Альбер II вместе с Шарлоттой Казираги попали в объективы прессы. 34-летняя Шарлотта была в белом твидовом платье, похоже, от Chanel и босоножках от этого же французского бренда на платформе. У нее был яркий маникюр, несколько браслетов на запястьях, подвеска с сердцем на шее, волосы она распустила, а макияж сделала легкий, но достаточно выразительный.

Шарлотта Казираги / Getty Images

Днем ранее Шарлотта присутствовала на турнире вместе со своей мамой принцессой Каролиной Ганноверской и старшим сыном Рафаэлем.

Шарлотта Казираги с сыном Рафаэлем и ее мама принцесса Каролина / Getty Images

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