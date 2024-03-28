Замещает Чарльза: королева Камилла в красивом аутфите прибыла на службу в преддверии Пасхи

Ежегодно согласно традиции в четверг, перед Пасхой монарх раздает специальные монеты, известные как "Чистые деньги", чтобы отметить людей за выдающееся христианское служение своим общинам.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла раздаст специальные монеты, известные как "Чистые деньги" на службе в Вустерском соборе / Фото: Associated Press

В прошлом году это делал король Чарльз, тогда Камилла его сопровождала в Йоркском соборе. В этом году король пропускает мероприятие из-за рекомендации его врачей минимизировать публичные контакты и эту миссию берет на себя его супруга Камилла. Служба в этот день называется Royal Maundy.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Сегодня знаменательное событие для Камиллы, ведь она впервые сама будет раздавать деньги в городском соборе. Это также беспрецедентное событие, поскольку, когда королева Елизавета II не могла присутствовать на такой службе, ее заменял или сын-наследник, или королева-мать Елизавета (в более ранние годы), но никогда этого не делал ее супруг принц Филипп. В случае с Камиллой, наследник Чарльза – принц Уильям – прийти на помощь также не смог, так как он поддерживает свою жену Кэтрин во время ее лечения рака.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

76-летняя Камилла выглядела сегодня торжественно в кремово-белом пальто от Fiona Clare, которое она сочетала с коричневой пушистой шляпой с широкими полями и бежевыми высокими сапогами на каблуках. В руках у королевы была небольшая сумка и она надела черные кожаные перчатки. Камилла сделала прическу и макияж, на воротник пальто прикрепила две цветочные броши с цветных камней и надела золотые серьги с бриллиантами.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Кстати, в таком образе королева Камилла уже неоднократно появлялась на публике, например, когда посещала с королем Колчестерский замок в Колчестере.

Также во время службы показали обращение короля. В заранее записанном послании Чарльз сказал, что Иисус подал "пример того, как мы должны служить и заботиться друг о друге", и что как нация "мы нуждаемся и получаем большую пользу от тех, кто протягивает нам руку дружбы, особенно во время нужды". Хотя король напрямую не говорил о здоровье его и его невестки, его слова были истолкованы как размышления о реакции нации на проблемы его и Кейт, продолжающих лечение от рака.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

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