Замешанный в секс-скандале принц Эндрю может написать свои мемуары

Репутация герцога Йоркского подмочена давно. Шансов, что он снова вернется к работе и исполнению королевских обязанностей, практически нет. Но, говорят, расставить все точки над "и" принц Эндрю может, пойдя по стопам Гарри и написав свои собственные мемуары.

Сообщается, что герцог Йоркский рассматривает возможность отмены соглашения, достигнутого во внесудебном порядке в феврале прошлого года с Вирджинией Джуффре, которая обвиняла его в сексуальном насилии.

Вирджиния Джуффре / Фото: Associated Press

Некий источник, который не называет свое имя публично, но является давним другом герцога Йоркского считает, что Эндрю может реабилитировать свой имидж, изложив свою историю на бумаге. Так сделал его двоюродный дед король Эдуард VIII и племянник принц Гарри.

Как пишет express.co.uk, мемуары Эндрю вряд ли будут приветствоваться остальными членами семьи, что очевидно. Однако принц Гарри особо не спрашивал разрешение у отца Чарльза или брата Уильяма на то, чтобы написать свою книгу.

Король Чарльз III и принц Эндрю / Фото: Associated Press

"Многие в его кругу думают, что именно это он и должен делать, а Ферги, написавшая собственные мемуары "Моя история", имеет все контакты в издательстве. Он никогда бы не подумал об этом, пока его мать была жива, но сейчас это был бы идеальный ответ. Конечно, членам королевской семьи это не понравилось бы, но Ферги сделала свое и не подверглась острой критике, а что касается Гарри, то они даже сейчас говорят о семейном примирении", - говорит источник.

Напомним, Сара Йоркская, бывшая жена принца Эндрю, с которой он развелся в 1996 году, написала две автобиографии.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Отметим, что герцог Йоркский, которого Вирджиния Джуффре обвинила в сексуальном насилии и подала против него гражданский иск летом 2021 года, согласилась урегулировать вопрос за финансовое вознаграждение в размере от 7 до 12 миллионов фунтов стерлингов и еще два миллиона принц заплатил в благотворительный фонд женщины. Однако вопреки тому, что Эндрю заплатил, он не признал свою вину и категорически отрицал какие-либо правонарушения.

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