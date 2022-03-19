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Заместитель мэра Мадрида посетила центры, где собирают гуманитарную помощь украинцам

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Заместитель мэра Мадрида посетила центры, где собирают гуманитарную помощь украинцам

Бегона Вилласис / Getty Images

В столице Испании организовали сбор помощи украинцам.

Заместитель мэра Мадрида Бегона Вилласис посетила в пятницу помещения, которое передали ассоциации Cumbre Eslava для сбора и распределения помощи Украине, в Центре для пожилых Маргариты Салас. Посещая центр Вилласис выразила свою поддержку и надела на шею платок в сине-желтые цвета.

Ассоциация присоединилась к сотрудничеству с украинским народом с момента начала войны 24 февраля, когда российские войска вошли на территорию Украины и уже месяц не прекращают обстрелы.

Бегона Вилласис / © Getty Images
Бегона Вилласис / Getty Images
Бегона Вилласис / © Getty Images
Бегона Вилласис / Getty Images
Бегона Вилласис / © Getty Images
Бегона Вилласис / Getty Images

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