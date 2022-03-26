Замки и дворцы для украинских беженцев: какие крорливские семьи и звезды предлагают свое жилье для расселения

Замки и дворцы для украинских беженцев: какие крорливские семьи и звезды предлагают свое жилье для расселения

Королевские семьи со всей Европы массово предлагают свои замки для расселения женщин и детей, которые вынуждены были покинуть дома из-за российского вторжения.

Кто еще из мировых знаменитостей решил открыть двери собственных домов и предлагает свою помощь для украинцев: узнавала Оксана Ткаченко.

Огромный дворцовый комплекс Нидерландов Хэт Ло, датированный 17 веком. Внутри – редкие гобелены, позолота картины и мебель. Вокруг – роскошный парк. Раньше там ходили только туристы, а теперь будут жить украинские беженцы.

Отдать свой охотничий домик из этого дворцового комплекса в нужды переселенцев личная инициатива короля Нидерландов Виллема-Александра. Уже в середине апреля в замке планируется разместить от 6 до 8 украинских семей.

Не дворцы, но две квартиры на нужды семей из Украины планируют отдать и бельгийский король Филипп и королева Матильда. Эти дома монарший благотворительный фонд готовил для проживания местных семей с низкими доходами. Но, решили – украинцам сейчас нужнее.

Место для поселения беженцев ищет и королевская семья Британии. Журналисты пишут — вероятнее всего для этого выберут имение Демфри в Шотландии. С начала масштабного вторжения России в Украину ни один из членов британской королевской семьи не остался в стороне от украинской беды. Хотя обычно монаршие лица обходят любые политические дискуссии.

Принц Чарльз / Associated Press

Как заявил принц Чарльз: "Это нападение на демократию, на открытое общество, на саму свободу. Мы видим, что эти ценности атакуют сегодня в Украине самым беззастенчивым способом. Мы солидарны со всеми, кто сопротивляется жестокой агрессии.»

Члены королевской семьи уже посетили украинскую церковь и центр для беженцев, а сама Елизавета Друга принесла пожертвование в гуманитарный фонд, который помогает украинцам. О какой сумме идет речь Букингемский дворец не разглашает, только говорят, что пожертвование очень щедрое.

От монархов не отстают и британские знаменитости. Открыть двери своего дома украинским беженцам пообещал актер Бенедикт Камбербэтч.

Бенедикт Камбербетч / Getty Images

"Каждый должен сделать столько, сколько может. Уже сегодня появилась новость о рекордном количестве людей, желающих принять беженцев в своих домах. Я надеюсь, что сам стану частью этой инициативы."

twitter.com

А бывший британский премьер Дэвид Кэмерон лично сел за руль грузовика и привез гуманитарку в Польшу.

Между тем, за океаном для украинцев открывает двери и Голливуд. 75-летняя американская певица Шер заявила — хочет позаботиться о ком-нибудь из наших.

Associated Press

"Я бы хотела приютить украинские семьи в моем доме. Они будут в безопасности, о них будут заботиться. Многим людям на моем месте нужно проявлять инициативу. Если бы я была одинока или с детьми, если бы мы были травмированы, я надеялась бы, что кто-то такой как я позаботится о нас."

Единственное, что до сих пор остается под вопросом – кому именно из украинских беженцев удастся пожить у мировых знаменитостей.

Королевские семьи Великобритании предлагают свое жилье для украинских беженцев

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