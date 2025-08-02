Замок Граастен: как выглядит летняя резиденция датской королевской семьи

Замок Граастен / © Getty Images

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Именно здесь каждое лето проводят королева Мэри, король Фредерик X и их дети, а также бывшая королева Дании Марграте II и ее сестра принцесса Бенедикта.

Главный дом имеет современный, полностью белый фасад с венецианскими дверями, выходящими на широкие, ухоженные газоны и гравийные дорожки.

Согласно данным Википедии, в своем первом издании Граастен был небольшим охотничьим замком, построенным в середине XVI века. В те годы он состоял из нескольких строений.

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Южное крыло нынешнего главного дома, как полагают, построено на месте второго строения, построенного в 1603 году, чтобы заменить охотничий домик, который был уничтожен пожаром в середине XVI века.

Замок Граастен / © Getty Images

Во время владения Карлом фон Алефельдтом второй дворец был снесен в пользу грандиозного дворца в стиле барокко, построенного в годы, предшествовавшие 1700 году. Этот третий дворец, однако, был опустошен пожаром в 1757 году во время владения тогдашнего герцога Августенбургского, от которого сохранились только дворцовая часовня и два павильона.

В 1759 году был построен четвертый и нынешний дворец, он уже был меньшего размера, нежели его предшественники.

Замок Граастен, королева Маргрете II с сыном Фредериком X и невесткой Мэри, а также внуками / © Getty Images

После примерно трех с половиной столетий владения датской знати Гростен-Слот перешел в собственность государства и был тщательно отреставрирован. А в 1935 году он был передан в качестве летней резиденции кронпринцу Фредерику (впоследствии королю Фредерику IX) и его жене, кронпринцессе Ингрид (впоследствии королеве Ингрид). С тех пор замок и остается летней резиденцией королевской семьи.

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