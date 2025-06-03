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Занималась балетом и изучала право: что известно о новой первой леди Польши – Марте Навроцкой
После победы Кароля Навроцкого на президентских выборах в Польше, его 39-летняя жена Марта Навроцкая стала первой леди страны. Что о ней известно читайте в нашем материале.
Марта Навроцкая родилась в 1986 году в Гданьске. У женщины есть юридическое образование, которое она получила на факультете права и администрации Гданьского университета.
На протяжении 17 лет онаработает в Национальной налоговой администрации и и таможенной службе Польши, где специализируется на контроле нефтеперерабатывающей и спиртовой промышленности, а также в борьбе с нелегальным игорным бизнесом.
Марта познакомилась со своим мужем в Гданьске. «Между нами вспыхнула искра. Он выглядел спортивно, у него была собака и книга под мышкой», — вспоминала она в одном из интервью для прессы.
В 2010 году Марта вышла замуж за Кароля, работавшего тогда в сфере истории и музейного дела.
Супруги воспитывают троих детей: 21-летнего сына Даниэля от предыдущих отношений Марты, 15-летнего сына Антони и 7-летнюю дочь Катажину (Касю).
Марта вспомнила, что когда они с мужем познакомились, то для Кароля ее сын Даниэль не был проблемой. Напротив, он был поражен тем, что «такая молодая, жизнерадостная девушка воспитывает двухлетнего сына, работая и учась одновременно».
Даниэль пошел по следам своей матери, изучая право в Гданьском университете. Он стал политически активным, даже баллотировался на местных выборах в Гданьске от партии «Право и справедливость» и поддерживал президентскую кампанию своего отчима.
В феврале 2025 года Навроцкая зарегистрировалась в Instagram, где поделилась своим решением приостановить профессиональную деятельность (взяла неоплачиваемый отпуск), чтобы полностью поддержать мужа во время президентской кампании.
«Не могу представить, как можно не поддерживать мужа на этом важном пути. Я приостановила свою профессиональную деятельность на время избирательной кампании, поэтому вы с Каролем точно можете на меня рассчитывать.
Конечно, я хотела бы познакомиться с вами в течение этого времени, но я тоже надеюсь, что вы познакомитесь со мной. До встречи!» — написала Марта в Instagram.
Марта активно участвовала в публичных мероприятиях, демонстрируя поддержку семейных ценностей и повышая узнаваемость своего мужа среди избирателей.
Марта любит классические танцы — в юном возрасте она училась в Гданьской государственной балетной школе. Ее стиль одежды сочетает элегантность и современные элементы, подчеркивающие ее индивидуальность.