Занималась балетом и изучала право: что известно о новой первой леди Польши – Марте Навроцкой

Марта Навроцкая

Реклама

Марта Навроцкая родилась в 1986 году в Гданьске. У женщины есть юридическое образование, которое она получила на факультете права и администрации Гданьского университета.

На протяжении 17 лет онаработает в Национальной налоговой администрации и и таможенной службе Польши, где специализируется на контроле нефтеперерабатывающей и спиртовой промышленности, а также в борьбе с нелегальным игорным бизнесом.

Семья Навроцких / © Associated Press

Марта познакомилась со своим мужем в Гданьске. «Между нами вспыхнула искра. Он выглядел спортивно, у него была собака и книга под мышкой», — вспоминала она в одном из интервью для прессы.

Реклама

В 2010 году Марта вышла замуж за Кароля, работавшего тогда в сфере истории и музейного дела.

Кароль и Марта Навроцкая/Instagram Марты Навроцкой

Супруги воспитывают троих детей: 21-летнего сына Даниэля от предыдущих отношений Марты, 15-летнего сына Антони и 7-летнюю дочь Катажину (Касю).

Марта Навроцкая с сыном /Instagram Марты Навроцкой

Марта Навроцкая с сыном/Instagram Марты Навроцкой

Марта Навроцкая с дочерью/Instagram Марты Навроцкой

Марта вспомнила, что когда они с мужем познакомились, то для Кароля ее сын Даниэль не был проблемой. Напротив, он был поражен тем, что «такая молодая, жизнерадостная девушка воспитывает двухлетнего сына, работая и учась одновременно».

Даниэль пошел по следам своей матери, изучая право в Гданьском университете. Он стал политически активным, даже баллотировался на местных выборах в Гданьске от партии «Право и справедливость» и поддерживал президентскую кампанию своего отчима.

Реклама

В феврале 2025 года Навроцкая зарегистрировалась в Instagram, где поделилась своим решением приостановить профессиональную деятельность (взяла неоплачиваемый отпуск), чтобы полностью поддержать мужа во время президентской кампании.

Марта Навроцкая/Instagram Марты Навроцкой

Марта и Кароль Навроцкие с дочерью / © Associated Press

«Не могу представить, как можно не поддерживать мужа на этом важном пути. Я приостановила свою профессиональную деятельность на время избирательной кампании, поэтому вы с Каролем точно можете на меня рассчитывать.

Конечно, я хотела бы познакомиться с вами в течение этого времени, но я тоже надеюсь, что вы познакомитесь со мной. До встречи!» — написала Марта в Instagram.

Кароль и Марта Навроцкая с дочерью и сыном / © Associated Press

Марта активно участвовала в публичных мероприятиях, демонстрируя поддержку семейных ценностей и повышая узнаваемость своего мужа среди избирателей.

Реклама

Марта и Король Навроцкий/Instagram Марты Навроцкой

Кароль и Марта Навроцкая/Instagram Марты Навроцкой

Марта любит классические танцы — в юном возрасте она училась в Гданьской государственной балетной школе. Ее стиль одежды сочетает элегантность и современные элементы, подчеркивающие ее индивидуальность.

Марта Навроцкая/Instagram Марты Навроцкой