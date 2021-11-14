Заняла место Елизаветы II: герцогиня Кембриджская на памятной службе у Кенотафа

Сегодня во время воскресной службы памяти - Remembrance Sunday service – особо выделялась герцогиня Кембриджская.

Кейт была запечатлена на балконе вместе с герцогиней Корнуольской Камиллой и графией Уэссекской Софи. И многие обратили внимание, что именно Кэтрин стояла на месте, где обычно находится королева Елизавета II, которая не смогла присутствовать на службе из-за болей, возникших в спине.

Герцогиня Камилла, королева Елизавета II и герцогиня Кембриджская, Кенотаф, 2019 год / Associated Press

Герцогиня Кембриджская, как и все дамы на мероприятии, выглядела прекрасно. Она была в черном жакете от Alexander McQueen в стиле милитари с белым воротником, сшитым специально для герцогини, шляпе от Lock and Company с широкими полями, также на груди у нее была пришпилена брошь с хрустальным цветком от Королевского британского легиона.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

В ушах у Кейт были те же серьги с жемчужинами, ранее принадлежавшие принцессе Диане, которые герцогиня надевала днем ранее на Фестиваль памяти в Королевском Альберт-холе.

Герцогиня Корнуольская, герцогиня Кембриджская и графиня Софи / Associated Press

Каждый год в День памяти павших один из старших членов королевской семьи занимает свое место на плацу конной гвардии и принимает парад. В этом году такая честь выпала принцу Уильяму, герцогу Кембриджскому. Супруг Кэтрин выполнял это ответственное задание второй раз в жизни.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Принц Уильям / Getty Images

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