Запечатлели на горнолыжном курорте: где проводит каникулы леди Луиза Виндзор

Дочь герцогини Софи и принца Эдварда – леди Луиза – отдыхает с друзьями на горнолыжном курорте в Швейцарии.

21-летняя девушка в настоящее время находится на каникулах в Университете Сент-Эндрюс, где учится и отправилась покататься на лыжах в Санкт-Морице, что в Швейцарии.

Эксклюзивные фотографии опубликовал журнал Hello!

Леди Луиза была замечена в своем фирменном лыжном костюме цвета морской волны, белый шлем и черные ботинки дополняли ее образ.

Бойфренд Луизы - Феликс да Силва Клэмп, с которым девушка вместе учится в университете и ранее появлялась на конных соревнованиях в Норфолке, похоже, не составил ей компанию.

Леди Луиза Виндзор / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы собрали для вас подборку, как королевские особы отдыхали на курортах в горах.

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