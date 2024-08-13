Запечатлели на соревнованиях: как выглядит Зара Тиндалл без макияжа

43-летняя дочь принцессы Анны снова была запечатлена фотографами на соревнованиях.

Зара участвует в международных конных соревнованиях NAF Five Star International Horse Trials в Хартпери-колледже, в Глостершире. На днях мы уже показывали вам несколько ее фотографий с мероприятия.

Фотографы сделали еще один кадр, на котором наездница запечатлена в специальном белом костюме для верховой езды, обута она в высокие кожаные сапоги, а в руках несет седло.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

На лице у Тиндалл совсем отсутствовал какой-либо макияж, маникюра также не было, а волосы она собрала в хвост.

Зара Тиндалл без макияжа / Фото: Getty Images

Из-за соревнований, в которых Зара принимает участие, ее семья не смогла присоединиться к королю Чарльзу и королеве Камилле в Балморале.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

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