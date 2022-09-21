Записка от Чарльза: что написал король в своем последнем послании для матери Елизаветы II

Рассматривая многочисленные фотографии, сделанные фотографами в тот знаменательный день, многие обратили внимание на записку, которая лежала в венке на крышке гроба королевы Елизаветы II.

Это была записка от сына королевы – короля Чарльза III. В ней было написано: "В любящей и преданной памяти, Чарльз Р.".

Вы, наверное, заметили, что и королева Елизавета II и король Чарльз III ставят в подписи букву R (также делает и королева-консорт Камилла).

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Новая подпись короля связана с его новым положением суверена. Буква "R" после его имени означает Rex, что означает "король" на латыни, традиционная подпись монарха, восходящая к 12 веку. При использовании Queens буква "R" означает "Regina" или "Queen" на латыни. Во время своего исторического правления королева Елизавета подписывала официальные сообщения как "Элизабет R.".

Записки для почившего монарха оставили принц и принцесса Уэльские. Она написали заметки от руки. Две открытки с монограммами Уильяма и Кейт были спрятаны среди семейных венков вдоль прохода часовни. Правда их содержание не разглашается.

Не менее интересным был и венок, который вы могли видеть на гробу монарха. Цветы выбирала лично Елизавета, они включали цветы и листву, срезанные в садах Букингемского дворца, Кларенс-Хауса и загородного дома Чарльза Хайгроув-Хаус.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

В венке использовали английский дуб, георгины, садовые розы, осенние гортензии, розмарин, пеларгонии и веточки мирта, срезанные с того самого куста, выращенного из веточки мирта, который был в свадебном букете принцессы Елизаветы в 1947 году. Ну очень символично.

Похороны королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

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