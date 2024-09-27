Запостил милое фото с сестрой: кронпринц Хусейн поздравил принцессу Сальму с днем рождения

Кронпринц Хусейн также поздравил свою младшую сестру принцессу Сальму с днем рождения.

Вчера, 26 сентября, принцессе Сальме исполнилось 24 года. Ее старший брат и наследник престола кронпринц Хусейн поделился в своем Instagram фотографией с Сальмой и написал:

"С днем ​​рождения, Сальма! Я не могу быть более гордым твоей преданностью и щедростью", - написал Хусейн.

Также принцесса поздравила в соцсети ее мама королева Рания. Она опубликовала нежное фото с дочерью и написала:

"Твоя улыбка — одно из величайших благословений моей жизни. С днем ​​рождения, моя милая Сальма", - написала она.

Королева Рания с дочерью Сальмой / Фото: Instagram королевы Рании

.Напомним, сегодня, 27 сентября старшая дочь королевы Рании и короля Абдаллы II – принцесса Иман - празднует 28-летие.

Читайте также: