Запостил милое фото с сестрой: кронпринц Хусейн поздравил принцессу Сальму с днем рождения

Кронпринц Хусейн также поздравил свою младшую сестру принцессу Сальму с днем рождения.
Вчера, 26 сентября, принцессе Сальме исполнилось 24 года. Ее старший брат и наследник престола кронпринц Хусейн поделился в своем Instagram фотографией с Сальмой и написал:
"С днем рождения, Сальма! Я не могу быть более гордым твоей преданностью и щедростью", - написал Хусейн.
Также принцесса поздравила в соцсети ее мама королева Рания. Она опубликовала нежное фото с дочерью и написала:
"Твоя улыбка — одно из величайших благословений моей жизни. С днем рождения, моя милая Сальма", - написала она.
.Напомним, сегодня, 27 сентября старшая дочь королевы Рании и короля Абдаллы II – принцесса Иман - празднует 28-летие.
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