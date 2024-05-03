Запостила нежные фото: принцесса Евгения поздравила мужа с днем рождения

Принцесса Евгения поделилась в своем личном блоге в Instagram несколькими фотографиями с мужем и написала:

"С Днем Рождения, моя любовь. Всегда радуйся, где бы ты не находился", - написала она и добавила к подписи несколько смайликов.

Пара поженилась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в октябре 2018 года и сейчас воспитывает двоих сыновей – старшего Августа и младшего Эрнеста.

(листайте фото вправо)

Молодая семья живет в Англии и Португалии, где Джек занимается бизнесом. Поэтому его жена принцесса Евгения не хочет возлагать на себя больше королевских обязательств и становиться старшим членом семьи. В Португалии Джек работает менеджером по маркетингу в эксклюзивном бренде Casamigo (детища американского магната недвижимости Майкла Мелдмана и кинозвезды Джорджа Клуни). Джек был нанят ими и их партнером-бизнесменом Ренди Гербером (мужем Синди Кроуфорд) в качестве представителя европейского бренда Casamigo.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк с сыновьями / Фото: Instagram принцессы Евгении

Напомним, ранее мы рассказывали историю любви принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка.

Читайте также: