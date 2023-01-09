Запостили милое фото: Чарльз и Камилла поздравили принцессу Уэльскую с днем рождения

В королевском аккаунте британской королевской семьи, а точнее, в сториз, опубликовали фото принцессы Кейт и поздравили ее с праздником.

Кадр был сделан во время первого визита принца Уильяма и его супруги Кэтрин в Уэльс в сентябре 2022 года. В тот день Кейт блистала в потрясающем красном пальто от LK Bennett, черных брюках клеш со стрелками, черной кофте и золотых серьгах от Spells of Love, а в руках держала черную сумку Grace Han.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Во время мероприятия произошел очень милый случай. Принцессу Кейт приветствовала очаровательная двухлетняя девочка Шарлотта Бантинг, которая была одета в традиционный валлийский наряд. Она подарила Кэтрин букет белых георгин и пришла, чтобы обнять новоиспеченную принцессу.

Именно снимком этого запечатленного тогда момента и поделились в сториз в королевском аккаунте в Instagram. Подпись под фото гласила:

"Желаем принцессе Уэльской очень счастливого дня рождения".

Принцесса Уэльская / Фото: Instagram британской королевской семьи

Напомним, завтра, 10 января, в продажу поступят мемуары принца Гарри. Как раз аккурат после дня рождения принцессы Уэльской. Сассекские не в первый раз делают такие вещи, публикуя заявления, новые фотографии или другие важные вещи в дни, особенно важные для старших членов королевской семьи. К примеру, в 2020-м году накануне дня рождения Кейт, Гарри и Меган объявили, что складывают с себя полномочия старших членов королевской семьи.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

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