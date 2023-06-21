Запостили трогательное фото: Чарльз и Камилла поздравили принца Уильяма с днем рождения

В официальном королевском аккаунте было опубликовано фото, на котором запечатлены принц Уильям и его отец - король Чарльз III. Снимок был сделан во время репетиций коронации короля Чарльза и королевы Камиллы в мае 2023 года.

Wishing The Prince of Wales a very happy birthday today!



@ChrisJack_Getty pic.twitter.com/C5aFEPp20O — The Royal Family (@RoyalFamily) June 21, 2023

"Сегодня поздравляем принца Уэльского с днем рождения!" - гласит подпись под фото.

Напомним, принц Уильям Уэльский является первый в очереди на трон после восшествия его отца короля Чарльза на престол 8 сентября 2022 года.

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