Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Запостили трогательное фото: Чарльз и Камилла поздравили принца Уильяма с днем рождения

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1319
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Запостили трогательное фото: Чарльз и Камилла поздравили принца Уильяма с днем рождения

Принц Уильям / Фото: Getty Images

Сегодня принцу Уэльскому исполняется 41 год.

В официальном королевском аккаунте было опубликовано фото, на котором запечатлены принц Уильям и его отец - король Чарльз III. Снимок был сделан во время репетиций коронации короля Чарльза и королевы Камиллы в мае 2023 года.

"Сегодня поздравляем принца Уэльского с днем рождения!" - гласит подпись под фото.

Напомним, принц Уильям Уэльский является первый в очереди на трон после восшествия его отца короля Чарльза на престол 8 сентября 2022 года.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1319
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация