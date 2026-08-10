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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Запретить этот ингредиент на кухне: шеф-повар принцессы Дианы рассказал, как лучше жарить яйца

Королевский шеф-повар призывает «запретить один ингредиент на кухне», который, по его мнению, портит жаренные яйца.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцесса Диана

Принцесса Диана / © Getty Images

Даррен Макгрейди, работавший шеф-поваром у королевы Елизаветы II и  у принцессы Дианы, рассказал, как извлечь максимум пользы из «прекрасных органических» яиц.

Повар утверждает, что есть несколько ключевых моментов, которые следует учитывать, если вы хотите приготовить яйца идеально, пишет express.

Яйца / © Associated Press

Яйца / © Associated Press

Во-первых, Даррен посоветовал выбирать только домашние яйца, а также никогда не жарить их на маргарине.

«Никогда ничего не готовьте на маргарине, на самом деле, вообще запретите его на кухне. Даже мухи не любят маргарин, он отвратительный. Лучше всего жарить яйца на сливочном масле или гхи, топленом масле».

«Когда будете использовать сливочное масло, выбирайте хорошее масло с высоким содержанием жира и небольшим количеством жидкости, чтобы оно не брызгало. Нагрейте масло, но не доводите до золотистой корочки, а затем начинайте готовить яйцо. Если вы не хотите использовать сливочное масло, можете использовать оливковое или масло авокадо, но не используйте никакие другие масла», - говорит шеф.

Принцесса Диана / © Getty Images

Принцесса Диана / © Getty Images

Напомним, ранее шеф-повар рассказывал, каких блюд в рационе избегала принцесса Диана.

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